Число жертв терактов на Шри-Ланке возросло до 359 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:41 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки заявили, что число жертв серии террористических актов, совершенных во время католической Пасхи, достигло 359 человек, сообщает 24 апреля Geo TV.

По их словам, количество жертв может увеличиться, так как в больницах до сих пор находится по меньшей мере 500 человек, пострадавших от нападения боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке была совершена серия терактов — террористы совершили нападения на несколько католических церквей, а также отелей. В результате чего погибли сотни человек.

Ответственность за преступление взяли боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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