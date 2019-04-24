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Максакова назвала свою версию убийства Вороненкова

Политика

Ответственность за преступление вдова возложила на «бывшего силовика из России» Дениса Панаитова

Киев, 24 апреля 2019, 10:29 — REGNUM  Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опровергла причастность ФСБ и главного подозреваемого Владимира Тюрина к убийству своего супруга. Об этом она заявила на заседании Шевченковского районного суда в Киеве, написал украинский журналист Виталий Губин на своей странице в Facebook.

Максакова заявила под присягой, что её бывший муж Тюрин к убийству не причастен и заказчиком расправы над Вороненковым, как полагало следствие, не является. Ответственность за убийство вдова возложила на «бывшего силовика из России» Дениса Панаитова, который предоставил квартиру Максаковой и Вороненкову после их побега из РФ.

Супруги договорились обменять московскую квартиру Вороненкова на жилплощадь Панаитова в Киеве, однако тот их «кинул». В дальнейшем Панаитов решил из-за квартиры убить Вороненкова, заодно помогая «обнальщику Качуру», который якобы оклеветал бывшего депутата Госдумы на родине, отметил журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, Вороненков был убит в центре Киева в марте 2017 года. Украинская генпрокуратура обвиняет в убийстве Владимира Тюрина.

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Дело Вороненкова и Максаковой
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