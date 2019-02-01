В Москве задержали одного из похитителей соучастника убийства Вороненкова

Москва, , 14:53 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали одного из троих подозреваемых в похищении гражданина Украины Юрия Василенко, который проходит фигурантом уголовного дела об убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

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Известно, что задержанный — 36-летний уроженец города Курск.

Напомним, украинского криминального «авторитета» Юрия Василенко, который является главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, неизвестные похитили в Москве вечером 10 января 2019 года. Похищение было совершено в ресторане «Базилик», который Ваиленко использовал в качестве офиса.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова было совершено 23 марта 2017 года в центре Киева. Преступник расстрелял его возле гостиницы «Премьер Палас». Народный депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Антон Геращенко назвал это убийство «заказным», сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или на Украину.

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