Суд прекратил дело против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

Москва, , 20:49 — REGNUM Тушинский суд Москвы прекратил без права на реабилитацию уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве весной 2017 года. С ходатайством о прекращении уголовного дела ранее обратился сын бывшего депутата Николай Вороненков.

«Уголовное дело в отношении Дениса Вороненкова прекратить в связи со смертью», — цитирует слова судьи Надежды Ткачевой портал РАПСИ.

При этом потерпевший по делу предприниматель Отари Кобахидзе не согласен с ходатайством защиты и намерен добиваться признания виновности погибшего.

«Он жив. Я точно знаю. Вороненков решал звонком любые проблемы», — утверждает Кобахидзе, он полагает, что экс-депутат скрывается на Украине. После «возвращения» Вороненкова все совершенные им там преступления должны быть приплюсованы к статьям обвинения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Вороненкову инкриминировались преступления по ч.3 ст.3 и по ч.1 ст.170.1 УК РФ («Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц»), а также по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. По версии следствия, бывший депутат участвовал в афере с рейдерским захватом одного из московских зданий стоимостью 127 млн рублей, принадлежавшего Кобахидзе, которое в последствии было продано за 20 млн. Именно Вороненков, как полагает следствие, финансировал эту схему и лично контролировал процесс. В результате предприниматель был выведен из состава компании — учредителя здания.

Напомним, Денис Вороненков был депутатом Государственной думы от фракции КПРФ, проиграв выборы в 2016 году и после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве он вместе с супругой Марией Максаковой, также не попавшей в Думу по итогам выборов, сбежал на Украину.

Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева. Его сотрудник ранил убийцу, который вскоре скончался в больнице. У Павла Паршова нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины нашла заказчика убийства Вороненкова. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что фактическим заказчиком является Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

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