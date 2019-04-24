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Фото Маттео Сальвини с оружием в руках вызвало переполох в ЕС

Политика

Главу МВД Италии обвинили в призыве к насилию

Рим, 24 апреля 2019, 10:27 — REGNUM  Фотография министра внутренних дел Италии, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини с оружием в руках вызвала переполох в стране и за ее пределами, пишет газета Kronen Zeitung 24 апреля.

Медиаменеджер Сальвини Лука Моризи опубликовал в Facebook фото министра с пистолетом-пулеметом в руках с подписью: «Парламентские выборы в Европейском союзе всё ближе, и Сальвини попытаются остановить. Но мы вооружены!»

Критики Сальвини нашли эту публикацию возмутительной. Член Демократической партии Пина Пичерно заявила, что «министр внутренних дел не должен подстрекать к насилию в Facebook». Левый политик Никола Фратоянни посоветовал Сальвини немедленно уволить медиаменеджера за распространение «угрожающих и насильственных сообщений». Лидер Социал-демократической партии Австрии Андреас Шидер обвинил Сальвини в призыве к вооруженному перевороту.

Сам Маттео Сальвини выступил в защиту Моризи. В ответ на своих страницах в социальных сетях он опубликовал фото трех игрушек и сообщение:

«Сегодня я опубликовал фото трех плюшевых игрушек моей дочери, и меня атаковали точно так же».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросам избирателей в середине апреля, число сторонников партии «Лига» достигло рекорда. За месяц до выборов в Европейский парламент за нее готовы голосовать почти 37% граждан Италии.

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Политическая жизнь Италии
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