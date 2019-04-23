Поддержка партии Маттео Сальвини достигла рекордной отметки — опрос

Рим, , 08:27 — REGNUM На парламентских выборах в марте 2018 года итальянская партия Маттео Сальвини «Лига» набрала 17,4%. В апреле 2019-го, за месяц до выборов в Европейский парламент, уровень поддержки партии вырос до рекордных 36,9%, сообщает новостной портал региона Альто-Адидже (Южный Тироль) Stol.it.

Согласно исследованию института Ipsos, «Лига» является самой популярной партией Италии. Ее партнер по правящей коалиции, партия Луиджи ди Майо «Движение 5 звезд», пользуется поддержкой 22,3% избирателей — это почти на 10% меньше, чем по итогам прошлогодних выборов.

Оппозиционную Демократическую партию поддерживают 18,7% — число ее избирателей остается стабильным с момента парламентских выборов. Партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» в опросах набрала 8,7% голосов — это значительно меньше 14%, набранных на выборах 2018 года.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью газете Corriere della Sera заявил, что убежден в стабильности правящей коалиции. Он уверен, что она сможет удержаться в седле после выборов в Европейский парламент и проработать положенный пятилетний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент пройдут 23−26 мая.

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