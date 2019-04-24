Адвокат заявил о желании Януковича вернуться на Украину

Москва, , 08:22 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янкуович надеется вернуться на родину после прихода к власти Владимира Зеленского, сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката бывшего украинского лидера Виталия Сердюка.

По словам адвоката, избрание Зеленского не влияет на желание Януковича вернуться на родину, но теперь он надеется, что расследование уголовного дела против него не будет «чрезмерно политизироваться».

«На территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно», — напомнил Сердюк.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине бывшего президента страны Виктора Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы. При этом сам Янукович обвиняет украинские власти в государственном перевороте и организации массовых убийств на майдане.

Отметим, что 21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов, по итогам которых победил Владимир Зеленский (73,22% голосов). Процедура инаугурации должна состояться не позднее 31 мая.

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