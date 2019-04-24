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Макрон и Абэ обсудили ситуацию вокруг экс-главы альянса Renault-Nissan

Политика

Президент Франции напомнил об уважении прав и неприкосновенности Карлоса Гона

Париж, 24 апреля 2019, 08:10 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили ситуацию вокруг бывшего главы альянса Renault-Nissan Карлоса Гона, сообщает Le Figaro.

«Мы уважаем суверенитет и независимость системы правосудия Японии, которая является нашим ведущим дипломатическим партнером и демократическим государством. Тем не менее мы следим за уважением прав и неприкосновенности Карлоса Гона как гражданина Франции», — заявил Эммануэль Макрон.

Во время двусторонней беседы стороны также подтвердили свою приверженность 20-летнему альянсу Renault-Nissan, который является основным символом сотрудничества между Францией и Японией.

«Это промышленное партнерство продемонстрировало свою способность к гибкости и взаимодополняемости своих членов, а также актуальность совместного проекта», — добавил президент.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Карлос Гон был уволен с поста генерального директора автомобильного альянса Renault-Nissan после ареста в ноябре 2018 года по подозрению в финансовых махинациях.

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