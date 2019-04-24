Reuters исправило статью об обходе Венесуэлой санкций с помощью «Роснефти»

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Агентство Reuters внесло правки в опубликованный 18 апреля материал под названием «Эксклюзив: Венесуэла обошла санкции США, направив продажи нефти через Россию», заявив, что не располагает информацией о платежах по якобы совершённым сделкам по покупке венесуэльской нефти через «Роснефть» в обход санкций США.

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«Вносится правка в сообщение от 18 апреля для разъяснения, что Reuters не смогло установить факт осуществления платежей, произведённых в соответствии с предлагаемой схемой», — говорится в комментарии агентства.

Также отмечается, что из статьи было удалено упоминание Еврофинанс Моснарбанка.

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"Уточняется, что эксперты не видят нарушения санкций», — указано в комментарии к публикации.

При этом в материале со ссылкой на источник и документы утверждается, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA «просила по крайней мере двух своих клиентов произвести платежи за венесуэльскую нефть» через российский государственный энергетический гигант «Роснефть», чтобы избежать санкций США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники и документы сообщило, нефтегазовая госкорпорация Венесуэлы PVDSA передает свои счета-фактуры «Роснефти», таким образом российская компания становится посредником между PVDSA и конечным покупателем нефтепродуктов из Венесуэлы. Издание утверждало, что все сделки проходят без задержек.

В свою очередь «Роснефть» назвала данную публикацию о схеме с участием российской компании, которую якобы используют власти Венесуэлы для обхода санкций США, «провокацией» и «информационной диверсией». Компания заявила о намерении обратится в правоохранительные органы «с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства» Reuters в России.

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