Поищем у других – Анкара ответила Вашингтону на шантаж по F-35

Анкара, , 02:45 — REGNUM Если США откажутся экспортировать в Турцию истребители пятого поколения F-35, то Анкара будет искать новых международных поставщиков, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает телеканал «Звезда».

Министр отметил, что Турция — партнёр по программе производства F-35, причём Анкара внесла для участия в этом проекте деньги. Пока «по этому вопросу нет никаких проблем».

«Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте — там, где будут предложены самые лучшие технологии», — сказал Чавушоглу.

Турецкий министр добавил, что Вашингтон не может «вытолкнуть Турцию из НАТО», поскольку для любого решения альянса требуется единство голосов, то есть в том числе по каждому вопросу учитывается и голос Анкары.

К тому же руководство альянса в своё время заявляло о правомочности каждого из союзников военного блока «обеспечивать свои потребности в том месте, где считает необходимым».

Ситуацию по F-35 Чавушоглу назвал «абсолютно прозрачной», а решение покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» отвечающим «срочном потребностям в системе ПВО».

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Напомним, Пентагон пригрозил Анкаре приостановить её участие в программе разработки F-35 из-за покупки С-400. Он обещал полностью исключить Анкару из программы «Мировой самолёт».

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