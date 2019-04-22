Минобороны России похвалило Турцию за стойкость в вопросе закупки С-400

Москва, 22 апреля 2019, 21:32 — REGNUM Позиция руководства Турции по закупке у России комплексов ПВО С-400, проявленная в ответ на давление и шантаж США, достойна восхищения, заявил 22 апреля заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью агентству RT.
По мнению Александра Фомина, эта стойкость Анкары говорит о многом.
Турция не поддаётся давлению и прямому шантажу Вашингтона, сохраняя изначально занятую позицию.
«Достойна восхищения очень активная позиция наших турецких партнёров, — цитирует агентство слова Александра Фомина. — Это говорит о многом».
Напомним, в ответ на шантаж и угрозы со стороны США, власти Турции неоднократно заявили, что не намерены отказываться от закупки российских комплексов ПВО С-400.
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