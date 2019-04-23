«Единая Россия» просит о льготных кредитах для пострадавших в Забайкалье

Москва, , 20:25 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака рассмотреть возможность помочь пострадавшим от пожаров жителям Забайкалья восстановить поголовье крупного скота либо предусмотреть возможность выделения льготных кредитов на восстановление сгоревших домашних хозяйств и на закупку нового поголовья.

«Помимо сгоревших домов, имущества люди, зачастую проживающие на сельской территории, потеряли еще и личный скот. По первоначальным оценкам, около 4 тысяч голов крупного рогатого скота просто сгорело. Мы просим вас рассмотреть возможность либо по существующим программам Росагролизинга помочь людям восстановить это поголовье, потому что зачастую это единственный источник дохода для семьи, которая проживает на сельской территории, либо предусмотреть возможность выделения льготных кредитов на восстановление сгоревших домашних хозяйств и на закупку нового поголовья», — рассказал Андрей Турчак на встрече с премьер-министром.

Дмитрий Медведев согласился с тем, что утрачен серьезный объем имущества.

«Это и дома, и домашняя утварь, и сельскохозяйственные объекты, в том числе скот. Давайте подумаем, я абсолютно не возражаю против того, чтобы посмотреть и какую-то дополнительную помощь на приобретение утраченного поголовья оказать», — сказал премьер-министр.

Он поручил заместителю председателя Правительства по вопросам агропромышленного комплекса Алексею Гордееву проверить данные и подготовить предложения по решению данного вопроса.

«Если там значительные объемы, то можно посмотреть и кредитную составляющую», — отметил Дмитрий Медведев.

Также Андрей Турчак доложил о выполнении поручения по организации оказания помощи жителям Забайкалья.

«Партия активно в эту работу включилась, в короткие сроки были организованы восемь пунктов сбора этой помощи не только в Чите, но и непосредственно на территории самих наиболее пострадавших районов. Все депутаты — региональные, муниципальные, весь наш партийный актив — на постоянной связи с жителями, то есть непосредственно собирается та помощь адресная, которая необходима на данный момент людям, начиная от постельного белья, школьных принадлежностей. В эти же районы нами направлены волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и к оказанию помощи присоединились партийные организации соседних регионов в Забайкалье. Нам важно не просто собрать эту помощь, а сделать это адресно, обеспечив людей всем необходимым», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Дмитрий Медведев особо отметил работу волонтеров и призвал продолжать ее.

«Хорошо, что наши волонтеры выдвинулись туда. Это довольно отдаленные места, места с невысокой плотностью населения. Люди попали в беду, и присутствие добровольцев не плохо, продолжайте», — заключил он.

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