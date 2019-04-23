Владимир Путин планирует посетить пострадавшее от пожаров Забайкалье

Чита, , 07:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует посетить Забайкальский край по дороге во Владивосток, где 25 апреля пройдёт встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили источники в региональном правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2019 года вместе со шквалистым ветром и потеплением Забайкалье накрыло масштабными степными пожарами. Огонь быстро перекинулся на населённые пункты, более 190 строений разрушены, погибло более 3,6 тысячи домашних животных. Ожоги получили 32 человека, из которых четверо попали в реанимацию.

В регионе объявлен режим ЧС. Предварительный ущерб составил около 280 миллионов рублей.