Самым богатым депутатом хакасского парламента стал справоросс

Абакан, , 13:03 — REGNUM Обнародованы сведения о доходах депутатов Верховного совета (парламента) Хакасии за 2018 год.

Самым богатым депутатом по итогам прошлого года стал Александр Сличный («Справедливая Россия»), заработавший 40,19 млн рублей, в том числе доход по основному месту работы — 33,2 млн рублей. Согласно информации с сайта респарламента, он является гендиректором ООО «Управление капитальным строительством «Жилстрой». Сличному принадлежат четыре земельных участка (от 736 до 1059 кв. м); жилой многоквартирный дом (общая долевая собственность, ½) площадью 87,9 кв. м; жилое здание площадью 58,4 кв. м; жилое помещение площадью 43,8 кв. м; 36 нежилых помещений. Также у депутата внушительный автопарк: Mercedes-Benz G-класс; Mercedes-Benz GLE; Toyota Land Cruiser 200; автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ-330 202; автомобильный кран КС-45 717А-1Р; тягач седельный КамАЗ 65 116-А4; автомобиль грузовой-бортовой с крановой установкой Mitsubishi Fuso; прицепы, полуприцепы, краны и так далее. В безвозмездном пользовании у парламентария квартира площадью 56,6 кв. м и три нежилых помещения.

Внушительный доход за 2018 год показал и Алексей Нежевец («Единая Россия»). В информации о парламентарии указано, что он является начальником производственно-технического отдела АО «Аян». Нежевец заработал 36,39 млн рублей (по основному месту работы — 31,2 млн). Ему принадлежат семь земельных участков; три жилых дома; нежилой дом; гараж; нежилое помещение; легковой автомобиль Lexus LX570; мототранспортные средства; моторная лодка; самолёт; прицеп к легковым автомобилям. В безвозмездном пользовании у депутата — трёхкомнатная квартира площадью 187,5 кв. м.

В ТОП-3 богатейших депутатов парламента Хакасии также вошёл Валерий Кяри («Единая Россия») — директор филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего». Его заработок за 2018 год — 13,5 млн рублей (доход по основному месту работы — 12,89 млн). Парламентарию принадлежат земельный участок площадью 1500 кв. м, жилой дом площадью 278,5 кв. м, автомобиль Toyota Hilux, маломерное судно «Yamaha Fish-24», снегоход. У супруги депутата, заработавшей за 2018 год 3,29 млн рублей, есть четыре квартиры, ¼ доли квартиры, автомобиль Toyota Land Cruiser.

А самым бедным депутатом Верховного совета по итогам прошлого года стал заместитель генерального директора ООО «РСУ-4» Вячеслав Идимечев («Коммунисты России»). Он задекларировал 40,98 тыс. рублей. Ему принадлежат 1/3 земельного участка площадью 50 414 кв. м и легковой автомобиль Mazda CX-7. У него в безвозмездном пользовании — квартира площадью 74,6 кв. м. Супруга депутата — владелица квартиры площадью 42,1 кв. м.

Также доход менее 100 тысяч рублей показал Дмитрий Иванов (КПРФ). На сайте парламента Хакасии указано, что он «временно не работает». За прошлый год он отчитался о доходах в размере 80,8 тыс. рублей. Ему принадлежат двухкомнатная квартира площадью 50,7 кв. м, грузовой самосвал, погрузчик фронтальный. Супруга Иванова заработала 148,8 тыс. рублей. У нее имеются два земельных участка, сооружение автозаправочной станции, автомобиль Honda Logo.

Спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев (Единая Россия») за 2018 год заработал 3,49 млн рублей, в том числе по основному месту работы — 3,007 млн. У него в собственности земельный участок и гараж, в безвозмездном пользовании — квартира площадью 106 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год Владимир Штыгашев заработал 3,39 млн рублей.

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Напомним, выборы депутатов Верховного совета Хакасии VII созыва состоялись в сентябре 2018 года. Валерий Кяри, работавший в парламенте VI созыва, за 2017 год заработал 14,06 млн рублей.

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