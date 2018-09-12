Парламент Хакасии прирос новыми партиями

Абакан, , 09:50 — REGNUM В Хакасии подвели итоги выборов, состоявшихся в единый день голосования, 9 сентября 2018 года. В том числе определился партийный состав депутатов Верховного совета (парламента) VII созыва. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, количество партий, представленных в Верховном совете, выросло по сравнению с шестым созывом. Предыдущий созыв представляли «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Коммунисты России».

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В обновлённый парламент по десяти одномандатным округам войдут представители «Единой России», КПРФ, «Патриотов России», ЛДПР, а также двое самовыдвиженцев. Одним кандидатом будет представлена Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

По партийным спискам представлены депутаты от «Единой России», «Коммунистов России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Уточняется, что перед первой сессией необходимо провести заседание организационного комитета, состав которого формируется из числа депутатов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, выборы депутатов Верховного совета признаны состоявшимися. Распределены все 50 мандатов: 25 — по единому избирательному округу, 25 — по одномандатным избирательным округам.

По единому избирательному округу одержала победу КПРФ, получившая восемь мандатов. У «Единой России» — семь мандатов, у ЛДПР — шесть, у «Коммунистов России» — два, у «Справедливой России» — два.

На выборах по одномандатным избирательным округам «Единая Россия» получила 10 мандатов, КПРФ — восемь; ЛДПР — три; Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — один; «Патриоты России» — один. Также в Верховный совет вошли двое самовыдвиженцев.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, также 9 сентября в Хакасии прошли выборы главы. Действующий губернатор Виктор Зимин (32,42%) проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). Теперь в регионе предстоит второй тур выборов главы. Повторное голосование намечено на 23 сентября.

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