В Хакасии досрочно прекращены полномочия семи депутатов

Абакан, , 09:29 — REGNUM В Хакасии по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия семи депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Уточняется, что мандатов лишились депутаты Вершино-Тейского, Большемонокского, Сабинского, Арбатского сельсоветов, Усть-Абаканского поссовета и горсовета Абазы. Народные избранники не предоставили сведения о доходах за 2017 год.

Такая же судьба может постигнуть ещё ряд депутатов — Верх-Аскизского, Усть-Чульского, Бейского, Приискового, Калининского, Джиримского сельсоветов. Меры реагирования в отношении этих народных избранников находятся на рассмотрении.

Добавим, сведения о доходах чиновников и депутатов всегда вызывают интерес у населения. Тем более, представителям власти, как правило, есть чем похвастаться.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, глава Хакасии Виктор Зимин за 2017 год заработал 4,02 млн рублей. Мэр Абакана Николай Булакин за прошлый год отчитался о доходах в размере 3,63 млн рублей. Председатель Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев за прошлый год заработал 3,39 млн рублей.

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