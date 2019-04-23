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Царнаев должен быть казнен как можно скорее: американский конгрессмен

Политика

А не голосовать на выборах

Вашингтон, 23 апреля 2019, 11:51 — REGNUM  Джохару Царнаеву, приговоренному в США к смертной казни за организацию взрывов в Бостоне, повезло, что сейчас он еще жив, убежден конгрессмен Ли Зельдин.

«Берни Сандерс говорит, что бомбист из Бостона должен иметь возможность голосовать из тюрьмы. Я думаю, что Царнаева следует казнить как можно скорее за убийство и калечение стольких невинных людей», — пишет Зельдин у себя в твиттере.

По мнению политика, считать, что этот человек должен выбирать будущих президентов США, есть слабость.

Как сообщало ИА REGNUM, теракт в Бостоне произошел 15 апреля 2013 года во время марафона. Погибли три человека, свыше 260 человек были ранены. Виновными признали братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых. В конце 2018 года защитники Царнаева обратились в апелляционный суд с просьбой пересмотреть приговор.

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