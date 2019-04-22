В Киргизии приостановили работы на урановом месторождении

Бишкек, , 15:57 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочего совещания поручил приостановить работу на урановом месторождении «Таш-Булак», расположенном в Иссык-Кульской области до завершения экологической экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 22 апреля.

Участники совещания отметили, что в конце 2018 года была создана межведомственная рабочая группа, члены которой неоднократно выезжали на рудник, где проводили замеры радиационного фона. А впоследствии глава кабинета министров поручил комиссии провести мониторинг и анализ воздействия процесса разработки уранового месторождения на состояние окружающей среды, животноводства и здоровье человека.

Премьер-министр подчеркнул, что все решения относительно уранового месторождения должны приниматься только с учетом итогов работы этой комиссии после получения всех исчерпывающих анализов и необходимых экологических и технических экспертиз.

«В вопросах возможного причинения вреда здоровью и нарушения экологии не должно быть никакой политики. Вопросы об инвестициях, поступлениях в бюджет и создании рабочих мест обретают второстепенный характер. Поэтому, до завершения работы комиссии, все работы на месторождении должны быть приостановлены», — резюмировал Абылгазиев.

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