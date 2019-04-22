Глава Крыма: провал Порошенко — мощнейший удар по идейным основам майдана

Симферополь, , 13:21 — REGNUM Разгромный проигрыш Петра Порошенко на выборах президента Украины — это не просто поражение конкретного политика, это крах всего политического курса, заданного государственным переворотом 2014 года, мощнейший удар по идейным основам майданной власти. Такое мнение 22 апреля на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя итоги президентских выборов на Украине.

«Ставка на разжигание ненависти к России не принесла киевскому режиму дополнительных очков. По сути, люди проголосовали против продолжения войны, против русофобии и бандеризации, отвергли томос и не оценили пресловутый «безвиз». Не помогли ни фальсификации, ни административный ресурс, ни пропаганда, ни даже тот факт, что миллионам граждан Украины, составляющим потенциально протестный электорат, просто не дали возможности проголосовать», — отметил глава РК.

Он также подчеркнул, что украинским политикам давно пора сказать своим гражданам правду: Крым больше никогда не будет в составе Украины. Прежде всего, потому, что крымчане сами этого не хотят.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине прошёл второй тур президентских выборов. По данным всех exit-poll, Владимир Зеленский набрал около 72−75% голосов избирателей, у действующего главы государства Петра Порошенко — 23−25%.

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