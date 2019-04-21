На Украине выбирают президента: online-трансляция

В воскресенье, 21 апреля, проходит второй тур президентских выборов на Украине. За пост президента борются действующий глава государства Пётр Порошенко и актёр Владимир Зеленский.

По данным соцопросов, во втором туре готовы принять участие около 80% украинских избирателей.

Отметим, что первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его итогам Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующий президент Украины Пётр Порошенко — 15,95%. За ними следовали бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и народный депутат Юрий Бойко, которого позиционировали как «пророссийского» кандидата. Явка на выборах составила 63,5%.

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19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли дебаты между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Многие эксперты посчитали Зеленского победившим «с большим преимуществом»: шоумену удалось не раз поставить действующего президента в неудобное положение, в то время как практически единственным моментом неуверенности для Зеленского стала тема его отношений с олигархом Игорем Коломойским.