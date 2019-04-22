Симферополь, , 11:18 — REGNUM

Официальные доходы спикера крымского парламента Владимира Константинова с каждым годом неуклонно сокращаются: в 2016 году они составляли почти 84 млн рублей, в 2017 — более 22 млн рублей, в 2018 — 6,95 млн рублей. Соответствующие данные содержатся в декларации Константинова, опубликованной на официальном сайте парламента республики.

Доходы Realty-ask.ru

В собственности Владимира Константинова — 95-метровая квартира, четыре нежилых помещения общей площадью около 150 квадратных метров и одно большое нежилое помещение в шесть тысяч квадратных метров, а также три автомобиля: Range Rover, Jeep Wrangler и Mitsubisi Pajero Sport с прицепом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованным декларациям, семь депутатов Госдумы РФ от Крыма, представляющих «Единую Россию» и ЛДПР, и члены их семей заработали за 2018 год около 50 млн рублей. Суммарный доход членов Совета Федерации Федерального собрания РФ от Крыма и Севастополя и их родственников в 2018 году составил около 68 млн рублей. В частности, доходы супруга сенатора Ольги Ковитиди за год увеличились с 450 тысяч рублей до 45 млн 521 тыс. 335 рублей.

По теме: За два года доходы депутатов Госдумы от Крыма выросли более чем в два раза

Супруг сенатора от Крыма увеличил доходы в сто раз

Читайте развитие сюжета: Скромнее, чем в Крыму: спикер Заксоборания Севастополя показала доходы