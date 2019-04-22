Абдулатипов попросил прощения у Дагестана и милости к коррупционерам

Махачкала, , 10:58 — REGNUM Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов попросил прощения у жителей республики «за сделанное и несделанное». Экс-руководитель региона обратился к землякам 21 апреля со своей страницы в социальной сети Instagram.

«Сегодня священная ночь для всех мусульман — Ночь Бараат. Это время, когда верующие просят у Всевышнего Аллагьа о прощении грехов. Пользуясь случаем, я хочу попросить прощения у всех дагестанцев за сделанное и не сделанное мною. Видит Всевышний, я старался быть искренним и справедливым«, — написал Абдулатипов.

Экс-глава Дагестана также попросил у Всевышнего помочь республике преодолеть все трудности, а её народу «быть благонравным и достойным».

«Прошу Аллагьа также помочь завершить все начатые мною дела: дороги, которые я планировал асфальтировать, строительство духовного центра имени Пророка Исы (мир ему), который активно строится благодаря муфтию республики шейху Ахмаду хаджи», — продолжил политик.

Кроме того, Рамазан Абдулатипов вступился перед Аллахом за высокопоставленных дагестанских чиновников, которые стали фигурантами уголовных коррупционных дел. Конкретных имен бывший глава региона не называет. Но известно, что в 2018 году был арестован по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий ряд представителей органов власти, в том числе брат Абдулатипова — Раджаб, а также премьер-министр Абдусамад Гамидов, два вице-премьера, министр образования и другие чиновники. Очевидно, экс-глава Дагестана считает, что они попали под уголовное преследование несправедливо, под влиянием каких-то заинтересованных лиц.

«Также хочется пожелать справедливости в отношении наших земляков, которые оказавшись заложниками доносов и оговоров, были арестованы», — высказал пожелание Абдулатипов.

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Напомним, аналогичное заявление политик сделал и в декабре 2018 года. В частности тогда он сказал о невиновности своего младшего брата Раджаба Абдулатипова, который находится под стражей по подозрению в участии в преступном сообществе, за взятки оформлявшем липовые инвалидности на здоровых людей. Он также признался, что обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о смягчении меры пресечения для его брата.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамазан Абдулатипов руководил Дагестаном почти пять лет: с января 2013 по октябрь 2017 года. После отставки он был назначен специальным представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. С 20 декабря 2018 года по настоящее время Рамазан Абдулатипов занимает пост постоянного представителя Российской Федерации в Организации исламского сотрудничества.

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