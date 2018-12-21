Абдулатипов стал постпредом России в Организации исламского сотрудничества

Москва, , 15:17 — REGNUM Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов официально назначен на должность постоянного представителя Российской Федерации в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Соответствующий указ от 20 декабря 2018 года подписан президентом России Владимиром Путиным и размещён на сайте правовой информации. Другим указом лидер государства освободил от этой должности Сергея Козлова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, информация о назначении Рамазана Абдулатипова на новую должность появилась ещё в октябре 2018 года. Позже, 6 ноября, кандидатуру политика на должность постпреда России при ОИС поддержал комитет Совета Федерации по международным делам. Сам Абдулатипов, комментируя назначение, назвал логичным, что именно мусульманин будет представлять в ОИС Россию с её 20-миллионным мусульманским населением.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2013 года Рамазан Абдулатипов был назначен исполняющим обязанности главы Дагестана. В сентябре того же года республиканский парламент избрал его руководителем региона. В октябре 2017 года политик был отправлен в отставку, после чего был утверждён на должность специального представителя по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

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