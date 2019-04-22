После выборов курс Украины кардинально не изменится — эксперт

Москва, , 10:10 — REGNUM После смены власти на Украине страна продолжит движение прежним курсом, заявил политолог Ростислав Ищенко 21 апреля во время круглого стола в МИА «Россия сегодня».

«Я, честно говоря, оптимизмом абсолютно не страдаю по поводу смены курса, потому что для смены курса необходима смена режима. Режим установился на Украине в 2014 году. Он только превратился в открытую диктатуру. А так разница между Кравчуком, Кучмой, Ющенко, Януковичем и Порошенко заключалась только в том, что оставленный в наследство ресурс исчерпан, а конкуренция нарастала», — рассказал эксперт.

Ищенко отметил, что какие-то косметические изменения всё же произойдут — кого-то могут выпустить из тюрьмы, но не более того.

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Отметим, что, согласно опросам социологической группы «Рейтинг», половина избирателей Украины считает, что Зеленскому следует дать не меньше года для того, чтобы он показал положительные результаты работы. Четверть опрошенных не готова ждать более полугода.