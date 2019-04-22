Жириновский: Осенью потребуют отставки Зеленского

Москва, , 09:39 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует требования отставки нового президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Порошенко теперь будет мстить Зеленскому и всем его избирателям. Вот увидите, уже осенью потребуют отставки нового президента», — уверен Жириновский.

Депутат Госдумы также прогнозирует ухудшение отношений между Россией и Украиной.

«Никакого улучшения отношений с Россией не ждите, всё только ухудшаться будет, еще лет 20−30 плохие отношения будут. Украину давно полностью переформатировали, теперь это окончательно переделанные в украинцев русские, которые ненавидят Россию», — рассуждает парламентарий.

Жириновский готов потребовать отставки МИД России за убеждения в укреплении отношений между странами.

«Поэтому если МИД России опять будет убеждать нас, что вот теперь-то отношения наладятся — будем требовать всё ведомство разогнать!» — указал он.

На Украине прошли выборы главы государства, с большим отрывом Зеленский победил Петра Порошенко.