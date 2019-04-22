Военные корабли 11 стран вошли в китайский порт Циндао

Циндао, Китай, , 06:55 — REGNUM В общей сложности 16 военных кораблей из 11 стран мира прибыли в китайский порт Циндао провинции Шаньдун на востоке страны для участия в торжественных мероприятиях по случаю дня образования ВМС Китая, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

На празднование 70-й годовщины со дня образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая прибыли военные корабли из Австралии, Бангладеш, Брунея, Индии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Филиппин, России, Таиланда и Вьетнама.

Все они собрались в китайском порту Циндао уже к 8:30 по местному времени, где с 22 по 23 апреля пройдет ряд торжественных мероприятий по случаю празднования 70-й годовщины ВМС НОАК. На 23 апреля запланирован морской парад с привлечением авиации.

Как сообщало ИА REGNUM , 19 апреля в Циндао прибыл сингапурский фрегат типа «Формидэбл» для участия в торжествах. Напомним также, что ВМС НОАК были образованы 23 апреля 1949 года. В настоящее время они насчитывают более 300 тыс. человек личного состава и поделены на три флота: Флот Северного моря, Флот Восточного моря и Флот Южного моря с базами в Циндао, Нинбо и Чжаньцзяне соответственно.

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