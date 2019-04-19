Сингапурский фрегат прибыл в Китай на празднование дня образования ВМС НОАК

Циндао, Китай, , 11:15 — REGNUM Фрегат военно-морских сил Сингапура прибыл в порт города Циндао китайской провинции Шаньдун 19 апреля, став первым военным кораблем иностранной державы, который прибыл порт города в рамках празднования 70-й годовщины со дня основания ВМФ Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает 19 апреля газета China Daily.

«Стелс» фрегат типа «Формидэбл» RSS Stalwart прибыл в порт Даган в 10:25 по местному времени, сообщили в ВМФ Китая. Флот Поднебесной планирует провести серию межнациональных мероприятий вблизи Циндао, которые пройдут в рамках годовщины основания китайского флота.

В число мероприятий входят совместный морской военный парад, симпозиумы на высшем уровне, общественные экскурсии по военным кораблям, музыкальные концерты, а также культурные обмены.

На празднование должны явиться флотские делегации 60 стран мира, а также военные корабли 10 флотов мира, что станет ключевым элементом празднования, отметил заместитель главы бюро по связям с общественностью ВМФ НОАК старший капитан Чжун Куйжунь.

Отметим, что RSS Stalwart был спущен на воду в 2009 году и имеет на борту множество вооружений, включая ракеты и торпеды. Он также имеет возможность отражать атаки с воздуха, суши и воды. Водоизмещение корабля составляет 3,2 тоны, а длина достигает 114,8 метров при максимальной скорости движений 50 км/ч. На борту содержится 80 членов экипажа, включая капитана подполковника Аарона Ли Цзюнь Хуна.

Военно-морские силы Китайской Народной Республики были образованы 23 апреля 1949 года. К настоящему времени насчитывают почти 300 тыс. человек личного состава и поделены на три флота: Флот Северного Моря со штабом в Циндао провинции Шаньдун, Флот Восточного Моря со штабом в Нинбо провинции Чжэцзян и Флот Южного Моря, штаб которого расположен в Чжаньцзяне провинции Гуандун.