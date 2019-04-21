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Мэй призвала отстаивать право каждого на свободу вероисповедания

Политика

Глава британского правительства напомнила о нападениях на христиан и их храмы

Лондон, 21 апреля 2019, 05:54 — REGNUM  Британские власти будут защищать право каждого человека на свободное исповедание своей веры. Об этом заявила премьер-министр Великобритнаии Тереза Мэй в пасхальном послании, распространенном 21 апреля агентствоа Press Association.

Мэй отметила, что по всему миру христиане подвергаются гонениям и сталкиваются с угрозами за то, что остаются верны своей вере. Так, на церкви совершали нападения, христиан убивали, а целые семьи вынуждали покинуть свои дома. Потому власти запустили глобальный обзор случаев преследования христиан, пояснила она.

«Мы должны бороться за право каждого человека, независимо от его религии, без страха исповедовать свою веру», — подчеркнула Мэй.

Напомним, и англиканская, и католическая церковь отмечают в 2019 году Пасху 21 апреля.

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