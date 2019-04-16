В лабиринте Брексита: восемь неизвестных

Мадрид, , 11:13 — REGNUM После последнего решения Европейского совета Лондон получил в распоряжение отсрочку до 31 октября этого года, чтобы прояснить, какой связи с Евросоюзом он хочет в будущем, пишет испанское издание ABC. СМИ подготовило подборку из восьми вопросов, ответы на которые определят отношения Великобритании и ЕС.

Первый вопрос — придут ли к соглашению правительство и оппозиция? «Переговоры сейчас кажутся единственным возможным ключом к замку Брексита. Однако стороны еще слишком далеки друг от друга после более чем недели, проведенной за одним столом», — считает ABC. «Красные линии» тех и других очень чувствительны, связь может лопнуть в любой момент. Если в конце концов консерваторам и лейбористам удастся преодолеть разногласия, на заключение соглашения уйдут недели. Пока партия Джереми Корбина, в отличие от правительства, считает единственным выходом сохранить тесную связь с Брюсселем, создав с ним таможенный союз. Кроме того, лейбористы рассматривают возможность второго референдума.

С этим связан второй вопрос. Казалось, что вероятность нового референдума была исключена несколько недель назад, но этот вариант снова начал набирать популярность после многолюдной демонстрации в Лондоне и соответствующего поворота во взглядах партии Корбина. Что неясно, так это то, о чем спросить граждан на этот раз. Лейбористы хотят, чтобы британцы сами выбрали вариант соглашения с правительством, но не отрицают, что одной из опций на голосовании может стать продолжение членства в ЕС.

Третий важный вопрос — станут ли отношения с Евросоюзом наиболее близкими по сравнению со связями Соединенного Королевства с другими странами. ABC считает, что все указывает на это. Таможенный союз между Лондоном и Брюсселем поддерживают лейбористы и ценит премьер-министр Тереза Мэй, хотя и называет его иначе из-за консерваторов, отрицающих «мягкий Брексит». Именно эта опция может стать ключевой при решении одной из главных проблем соглашения о выходе — гарантии насчет границы «двух Ирландий». Другой вариант — норвежская модель, при которой Великобритания останется частью единого рынка, однако она потребует сохранить за гражданами ЕС свободу перемещений, а такую возможность правительство отвергло.

Четвертый и пятый вопросы — пройдут ли досрочные выборы до 31 октября и уйдет ли в отставку Мэй. Выборы — вероятный сценарий в том случае, если переговоры лейбористов и правительства закончатся провалом. Впрочем, они не гарантируют выход из тупика Брексита и могут лишь добавить разделения в уже разобщенный парламент. Еще одна опция — уход Мэй, который она обещала месяц назад при условии, что парламент примет ее соглашение. Однако появление нового лидера у Консервативной партии тоже может лишь осложнить процесс, поскольку если им станет евроскептик (такой, как Джонсон или Рааб), более проевропейский сектор тори попытается заблокировать «жесткий Брексит».

Шестой вопрос связан с внутренней борьбой в партиях: что у Мэй, что у Корбина есть сильная оппозиция внутри их собственных группировок. При этом если премьер-министра удастся отодвинуть в сторону, «компромиссной» кандидатуры у консерваторов не найдется; схожим образом обстоят дела и у лейбористов. Седьмой вопрос — отказались ли британцы от резкого выхода из ЕС? Похоже, что правительство решительно отвергло идею покинуть «европейский клуб» без соглашения, а новая отсрочка парализовала приготовления к такому развитию событий, которое обошлось бы более чем в 2 млрд фунтов.

Восьмой вопрос — примут ли британцы участие в майских выборах в Европейский парламент. Судя по всему, да, отвечает ABC. Сама Тереза Мэй признала это перед тем, как получить новую отсрочку, и распорядилась начать необходимые приготовления. Сейчас все партии уже выбирают кандидатов на тот случай, если от Великобритании потребуются евродепутаты. Девятый неизбежный вопрос — что случится с ирландской границей: именно этот пункт в соглашении Мэй с Брюсселем стал камнем преткновения в парламенте. Если правительству и лейбористам все же удастся договориться о таможенном союзе с ЕС, то пропускные пункты между «двумя Ирландиями» не понадобятся.

Наконец, финальный вопрос — будет ли Брексит? «Вопрос на миллион», — отмечает испанское издание. Британское правительство может остановить процесс в одностороннем порядке в любой момент, и для Брюсселя это был бы наилучший вариант. Однако Лондон от него сейчас максимально далек, полагает ABC.