В Кремле сообщили об «активной подготовке» встречи лидеров России и КНДР

Москва, , 16:40 — REGNUM Москва и Пхеньян ведут активную подготовку к возможной встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына. Об этом 17 апреля сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Я могу подтвердить, что ведётся активная подготовка к возможной встрече», — приводит его слова ТАСС.

Ушаков отметил, что переговоры могут состояться «в любом месте». При этом назвать точные сроки встречи он затруднился.

Напомним, ранее на неделе агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники в Москве сообщило, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына может состояться до конца апреля.

26−27 апреля российский лидер примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Отмечалось, что его встреча с главой КНДР может состояться за несколько дней до этого мероприятия или непосредственно после него во Владивостоке.

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