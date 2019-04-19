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Лукашенко знает, как перестать «ходить с протянутой рукой» за нефтью

Политика

Глава государства требует «ускориться» с модернизацией двух НПЗ

Лукашенко знает, как перестать «ходить с протянутой рукой» за нефтью
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 19 апреля 2019, 12:22 — REGNUM  В Белоруссии необходимо как можно быстрее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов страны. Такое поручение министрам сегодня, 19 апреля, выступая с ежегодным посланием народу и правительству, дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Лукашенко поручил запустить поставки нефти через Прибалтику

По словам главы государства, это позволит Минску начать перерабатывать закупленную на мировом рынке нефть и получать от этого прибыль.

«Надо обратить внимание, в силу сложившихся обстоятельств, […] на окончание, притом скорейшее окончание, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, — отметил Лукашенко. — Чтобы мы не ходили с протянутой рукой, никому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке нефть, перерабатывали у себя и получали определенную прибыль».

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Белорусские НПЗ неконкурентоспособны без российской нефти?

Как сообщало ИА REGNUM, закончить модернизацию Мозырского НПЗ планировалось к концу 2018 года, а ещё через полгода полностью выйти на проектную мощность. Работы по модернизации ОАО «Нафтан» должны быть завершены к осени 2019 года, а на проектную мощность предприятие выйдет к середине 2020 года. на эти цели потребуется $1 млрд 745 млн и $1 млрд 640 млн соответственно.

Планируется, что после модернизации глубина переработки на НПЗ будет достигать 90% вместо нынешних 78%, а мощности каждого завода увеличатся до 12 млн тонн нефти в год.

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Нефтяная отрасль Белоруссии
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