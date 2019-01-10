Лукашенко поручил запустить поставки нефти через Прибалтику

Минск, , 14:50 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству решить вопрос об альтернативных поставках нефти в страну. Он предложил договориться с Литвой или Латвией, сообщает 10 января БЕЛТА.

Лукашенко напомнил, что задача об альтернативных поставках через Прибалтику была поставлена давно. В 2019 году Белоруссия должна закончить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, что позволит в дальнейшем приобретать нефть не только у России.

«Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть», — сказал Лукашенко.

Предложение будет выгодным для прибалтийских стран, так как сейчас они закупают нефть по мировым ценам. Можно договориться, что на модернизированном Новополоцком НПЗ будет «общая нефть», пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Москве и Минску пока не удаётся разрешить существующие противоречия по налоговому маневру РФ в нефтяной области, об этом заявил в конце декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По подсчётам минфина Белоруссии, к 2019 году потери для Минска составят около $300 млн при цене нефти в $70 за баррель.

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