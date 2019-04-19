Депутаты колымской думы зарабатывают больше, чем столица региона Магадан

Магадан, Магаданская область, , 08:00 — REGNUM Заработки самых богатых депутатов Колымы варьируются от 310 млн до 1,8 млрд рублей, топ-4 выглядит весьма внушительно. Народные избранники Магаданской области также удивили не только высокими доходами, но и обилием недвижимости и транспортных средств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Первое место по уровню доходов и количеству жилых и нежилых объектов недвижимости занял первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский. В 2018 году он увеличил свой заработок с 1 до 1,8 млрд рублей и купил три вертолёта. Всего в собственности народного избранника 143 объекта недвижимости, в том числе 68 земельных участков, 38 квартир и 67 нежилых помещений, площадь некоторых объектов недвижимости огромна: самая большая квартира размером в 935 квадратных метров. Помимо этого, депутат имеет автомобиль Toyota Land-Cruiser, самолёт типа Ан-2, три вертолёта, восемь бульдозеров и погрузчик.

Второе место по уровню доходов с большим отрывом занял вице-спикер регионального законодательного органа Эдуард Козлов, задекларировавший 510 млн рублей. По сравнению с 2017 годом он увеличил свой доход почти в 142 раза (он составлял 3,57 млн рублей). Из списка отражённой в декларации недвижимости народного избранника в прошлом году исчезли три нежилых помещения общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. По-прежнему депутат владеет четырьмя земельными участками и двумя домами площадью 225 и 504 квадратных метра. Транспортных средств в собственности у Эдуарда Козлова нет.

Третью строчку по размеру заработка занял Михаил Котов, доход которого составил 412 млн рублей и в сравнении с 2017 годом вырос почти на 76 млн. Помимо шести земельных участков, нежилого помещения, гаража, квартиры (126,6 кв. м) и двух жилых домов (835 и 150 кв. м), депутат также владеет автомобилями Mercedes-Benz, ГАЗ-67, УАЗ 31 514−031, снегоболотоходом и прицепом. Его жене принадлежат раритетные автомобили ГАЗ М-1 и Wanderer. Эти автомобили, а также Mercedes-Benz и УАЗ семья купила в 2018 году.

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На четвёртом месте вице-спикер Игорь Донцов с доходом в 310,5 млн рублей, за год он вырос на 65 млн. В собственности у депутата девять земельных участков, пять квартир, два жилых дома (94 и 857 квадратных метров) и 14 нежилых помещений. В списке принадлежащих народному избраннику транспортных средств — «Лексус» LX570, тягач, самосвал, 18 грузовых автомобилей и семь прицепов. Жена Игоря Донцова задекларировала доход в 480 тыс. рублей, земельный участок, квартиру, дом на Украине и автомобиль Toyota RAV-4.

Заработок спикера Магаданской областной думы Сергея Абрамова в прошлом году составил 5,2 млн рублей. В его декларации указаны две квартиры (68 и 102,8 квадратных метра), доля гаража площадью 325 квадратов, автомобили Toyota Camry, Toyota LC-200, снегоход и автоприцеп.

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Доходы остальных народных избранников варьируются от 680 тыс. до 35 млн рублей. По подсчётам ИА «Весьма», совместно депутаты законодательного органа Магаданской области заработали больше, чем столица региона Магадан. Так, их совокупный доход составил 3 млрд 278 млн рублей, а запланированные доходы бюджета Магадана на 2019 год — 2,75 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Колымы размером заработка в 2018 году отличились заместители председателя Дмитрий Косов и Надежда Филиппова, размер доходов которых составляет 10,1 и 9,3 млн рублей соответственно. Представитель Магаданской области в Совете Федерации Анатолий Широков заработал в 2018 году 5,1 млн рублей, представитель области в Госдуме РФ Оксана Бондарь — 5,9 млн.

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