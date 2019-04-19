Декларация депутата Колымы: 1,8 млрд рублей дохода, 3 вертолёта, 38 квартир

Магадан, Магаданская область, , 06:38 — REGNUM Первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский за 2018 год увеличил свой заработок на 800 млн рублей, купил три вертолёта и пару квартир. Всего в собственности народного избранника находится 143 объекта недвижимости, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Заработал Александр Басанский за 2018 год 1,8 млрд рублей. В собственности у депутата 68 земельных участков, два жилых дома, один из них площадью 935 квадратных метров. Помимо этого, народный избранник владеет 38 квартирами, площадь самой большой из них составляет 1 867 квадратных метров. Ему также принадлежит два гаража (один из них площадью 240,5 квадратного метра), 4 машино-места, 67 нежилых помещений, размер самого большого из которых составляет 233 657 квадратных метров.

Ещё одно нежилое помещение и семь земельных участков Александр Басанский имеет в пользовании. Помимо этого, он владеет автомобилем Toyota Land-Cruiser, самолётом типа Ан-2, тремя вертолётами, восемью бульдозерами и погрузчиком.

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Жена Александра Басанского заработала в прошлом году 3,3 млн рублей, ей принадлежат две квартиры (67,9 и 155,8 квадратного метра), машино-место и доля в нежилом помещении.

Судя по декларации вице-спикера Колымы за 2017 год, в 2018 году он приобрёл три вертолёта, две квартиры, а также увеличил свой доход на 800 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Колымы размером заработка в 2018 году отличились заместители председателя Дмитрий Косов и Надежда Филиппова, размер доходов которых составляет 10,1 и 9,3 млн рублей соответственно. Представитель Магаданской области в Совете Федерации Анатолий Широков заработал в 2018 году 5,1 млн рублей, представитель области в Госдуме РФ Оксана Бондарь — 5,9 млн.

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