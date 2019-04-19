Washington Post: Конгресс должен привлечь Трампа к ответственности

Александр Белов, , 07:07 — REGNUM

Существует множество доказательств того, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию. Также есть ряд серьёзных доказательств того, что во время предвыборной кампании Трамп поощрял попытки России «вмешаться» в президентские выборы 2016 года. Специальный прокурор США Роберт Мюллер изложил все факты, теперь дело за Конгрессом, пишет Юджин Робинсон в статье для издания The Washington Post.

Вопреки тому, что говорят сторонники Трампа, долгожданный доклад Мюллера не является оправданием президента США. В докладе Мюллера неоднократно подчёркивается один важный момент: «Соответственно, несмотря на то, что в докладе нет выводов о том, что президент совершил преступление, он также не освобождает его от ответственности».

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Также в докладе Мюллера нет обвинений в том, что Трамп препятствовал правосудию. Это произошло потому, что отправной точкой для специального прокурора послужила позиция министерства юстиции США, согласно которой не стоит привлекать к уголовной ответственности действующего президента. «Если бы после тщательного исследования фактов мы были уверены в том, что президент не препятствовал правосудию, мы бы прямо об этом заявили. Однако мы не смогли прийти к такому выводу», — пишет Мюллер.

Сторонники Трампа заявляют, что содержание доклада Мюллера является сомнительным, а мне кажется, что приведённые доказательства являются исчерпывающими.

«В ходе расследования были выявлены многочисленные действия президента, которые могли оказать чрезмерное влияние на деятельность правоохранительных органов, включая расследование российского «вмешательства»… всё происходило посредством личных встреч с глазу на глаз, в ходе которых президент стремился использовать свою власть… сюда можно отнести попытки отстранить специального прокурора… а также попытки официальных властей ограничить сферу расследования, прямые или косвенные встречи со свидетелями, которые могли повлиять на их показания», — говорится в докладе.

Мюллер не говорит прямо, что Конгресс должен прямо сейчас сделать выводы о поведении Трампа, но он рисует подробную дорожную карту, подкрепляя её объёмным списком доказательств, включая отставку тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми.

Доклад Мюллера был опубликован в четверг, 18 апреля, генеральным прокурором США Уильямом Барром, который окончательно разрушил остатки доверия к нему. Барр, как попугай, постоянно повторял любимую Трампом тему о том, что Мюллер не нашёл никакого «сговора» между президентом США и Россией. Однако в докладе ничего подобно нет. Там говорится, что Мюллер искал доказательства, указывающие на преступление по статутному праву, и Мюллер нашёл такие доказательства, но их было недостаточно, чтобы предъявить уголовное обвинение.

Барр очевидным образом солгал в марте, заявив, что решение Мюллера не выдвигать обвинения в адрес Трампа не имеет ничего общего с позицией министерства юстиции США, которое защищает Трампа. В докладе Мюллера чётко указано на то, что позиция министерства юстиции повлияла на решение Мюллера о предоставлении доказательств без вынесения обвинения. Барр перепутал между собой два понятия: мотив и намерение. Например, попытка Трампа отстранить Мюллера от расследования, возможно, была мотивирована гневом и разочарованием. Однако его намерение могло заключаться в препятствовании правосудию.

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«Сложилось такое впечатление, что Барр выступил больше в качестве защитника Трампа, чем в качестве генерального прокурора, он говорил о его мотивах и эмоциях», — заявил ведущий Fox News Крис Уоллес.

Теперь Конгресс должен решать, что делать дальше. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси должна принять решение. Доклад Мюллера указывает на то, что Россия «вмешивалась» в американские президентские выборы, а во время своей предвыборной кампании Трамп поощрял подобную российскую деятельность. Также в докладе достаточно доказательств, указывающих на то, что Трамп препятствовал правосудию. Только Конгресс может привлечь президента к ответственности.

До настоящего момента Пелоси всячески сопротивлялась любым разговорам о возможном запуске процедуры импичмента. Однако дорожная карта, созданная Мюллером, указывает именно в этом направлении.