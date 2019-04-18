Asia Times: Брексит поставил японские компании на грань нервного срыва

Максим Исаев, , 08:00 — REGNUM

Первоначально предполагалось, что процесс Брексита должен завершиться к концу марта 2019 года, однако восторжествовала неопределённость. Великобритании разрешили продлить Брексит до конца октября. Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что покинет свой пост после того, как Брексит будет завершен, однако вероятность выхода из состава ЕС без соглашения всё же сохраняется, пишет Бастиан Харт в статье для издания Asia Times.

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Ряд политиков в Индо-Тихоокеанском регионе считают, что Брексит может стать «скрытым благословением» для улучшения стратегических и партнерских отношений с Соединённым Королевством. В частности, японские политики сконцентрировали своё внимание на стратегическом и политическом партнёрстве с Великобританией, однако японские компании продолжают нести убытки на фоне Брексита.

Пол Мэйдмент в своей статье, опубликованной в журнале Harvard Business Review, пишет, что длительная неопределённость вокруг Брексита причинила ущерб японскому бизнесу. Многие японские компании перенесли свои штаб-квартиры из Великобритании в другие страны ЕС, чтобы продолжить свою работу в рамках единого европейского рынка. Тем временем крупные производители автомобилей, такие как Honda, Toyota и Nissan, закрывали производственные цеха или останавливали свои производственные линии, что может в конечном итоге привести к сокращению более 10 тыс. британских рабочих.

В начале марта 2019 года посол Японии в Великобритании Коджи Цуруока выступил от имени японских компаний, указав на те опасности, с которыми может столкнуться Великобритания в случае, если она не подпишет с Японией обещанного ранее соглашения о свободной торговле.

Цуруока отметил, что глобальные компании могут принять решение о переносе своего производства из Великобритании в другие страны или объединиться, однако они не могут принять то или иное решение, пока не будут точно знать, что произойдёт дальше.

Посол Японии также подчеркнул, что большинство японских компаний готовы к расширению своего бизнеса в Великобритании и других странах, но из-за неопределённости, возникшей вокруг дальнейших отношений между Великобританией и ЕС, японским компаниям приходится сдерживать свои инвестиции. Некоторые японские фирмы продолжают инвестировать средства в свои британские компании, но в целом Брексит негативно повлиял на приток новых инвестиций.

Годовой объём инвестиций японских компаний составляет около $158 млрд. Япония остаётся вторым по величине прямым иностранным инвестором Великобритании, в которой расположено более 1 тыс. 300 японских компаний.

Однако не только посол Японии в Великобритании предупреждает о возможных негативных последствиях. В 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ также предупредил о том, что Великобритания может стать «…менее привлекательным местом для японских инвестиций». В январе 2019 года Абэ заявил, что внимание всего мира приковано сейчас к деятельности премьер-министра Великобритании. Опрос, проведённый в 2017 году Японской организацией по развитию внешней торговли, показал, что для многих японских компаний, расположенных в ЕС, Брексит является проблемой номер один.

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В 2017 году Мэй посетила Японию, чтобы подчеркнуть важнейшее экономическое значение Японии для Великобритании. Она провела прямые встречи с руководителями крупных японских компаний, включая Hitachi и Nissan. Чтобы снизить обеспокоенность японского бизнеса, Мэй объявила, к большому удивлению японских компаний, о том, что после Брексита Великобритания подпишет с Японией соглашение о свободной торговле (FTA), которое будет ничем не хуже соглашения об экономическом партнёрстве между Японией и ЕС. Наверное, Мэй думала, что после Брексита японские компании останутся в Великобритании и продолжат инвестировать средства в её экономику. Однако обеспокоенность Японии по-прежнему сохраняется, поскольку Великобритания не может вести переговоры по соглашению о свободной торговле, пока она является частью ЕС.

Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, то страна окажется за пределами единого европейского рынка. В данном случае Лондон просто не сможет заверить японские компании в том, что Великобритания по-прежнему является безопасным местом для ведения бизнеса. Вероятно, японские компании продолжат сокращать своё присутствие в Великобритании.