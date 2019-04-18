РФ ждёт лидера КНДР, в Киеве решается судьба «Приватбанка»: Радио REGNUM

Москва, 18 апреля 2019, 17:00 — REGNUM
- Лидер КНДР может приехать во Владивосток на бронепоезде;
- В России не исключает вторжения США в Венесуэлу;
- Национализацию «Приватбанка» суд признал незаконной;
- Счетная палата возьмётся за Центробанк;
- В России могут ввести экологический налог для предприятий.
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