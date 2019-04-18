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Счетная палата проверит работу Центробанка

Экономика

Но только в части формирования фондов и исполнения расходной сметы

Счетная палата проверит работу Центробанка
Цитата из кф Операция «Ы» и другие приключения Шурика. реж Леонид Гайдай. 1965. СССР
Подготовка к ревизии

Москва, 18 апреля 2019, 13:56 — REGNUM  Проект постановления о поручении Счетной палате проверить работу Центробанка РФ в части распределения средств Госдума приняла на пленарном заседании 18 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о финансово-хозяйственной деятельности регулятора. С предложением ее проверить к депутатам обратился Национальный финансовый совет (НФС) — такое решение совет принял в марте 2019 года.

Так, Счетная палата проверит деятельность регулятора в части формирования фондов, которые создаются за счет прибыли ЦБ, а также использования средств этих фондов. Кроме того, аудиторы также проверят то, как исполнялась смета расходов регулятора и его подразделений в 2016—2018 году. Проверка должна начаться в июне и закончится в ноябре 2019 года. С результатами проверки Счетная палата ознакомит депутатов.

В ходе пленарного заседания депутаты также отметили, что сегодня в Госдуме обсуждается вопрос проверки Фонда консолидации банковского сектора при ЦБ. Как отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), такая проверка может быть проведена в 2020 году.

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Счетная палата РФ
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