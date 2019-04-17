Нового главу Нижегородского фонда капремонта выберут в мае?

Нижний Новгород, , 21:07 — REGNUM На должность генерального директора Фонда капитального ремонта Нижегородской области подали заявки 16 человек. Заявления кандидатов переданы конкурсной комиссии, которая их рассмотрит и оценит профессиональные качества претендентов, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Заседание конкурсной комиссии намечено на 15 мая. По ее итогам ряд кандидатов будут допущены до квалификационного экзамена, который пройдет в виде тестирования. Также с каждым из претендентов будет проведено собеседование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года прежний глава фонда Владимир Челомин после года работы уволился с занимаемой должности. Его место 5 февраля 2018 года занял Владимир Никифоров в статусе и.о. А 12 февраля был назначен новый исполняющий обязанности руководителя фонда Геннадий Дурдаев, который в дальнейшем стал генеральным директором фонда.

Однако 11 февраля 2019 года он покинул должность по собственному желанию. Деятельность главы фонда была рассмотрена на заседании попечительского совета и была признана неудовлетворительной. Получив эту информацию, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о смене руководителя фонда капремонта. В настоящее время исполняющим обязанности главы фонда является Дмитрий Гнатюк, который до этого занимал пост первого заместителя главы фонда.

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