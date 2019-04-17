Путин: Политический диалог России и Таджикистана налажен

Москва, , 15:31 — REGNUM Отношения России и Таджикистана поистине союзнические, это отношения стратегического партнёрства. Об этом сегодня, 17 апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщается на сайте Кремля.

«Между странами налажен политический диалог ‑ и в военной области мы сотрудничаем — и в рамках ОДКБ, и на двусторонней основе. Развиваются экономические отношения», — сказал Путин.

В свою очередь Рахмон поблагодарил Путина за приглашение посетить Россию и подчеркнул, что «Россия — ключевой стратегический партнёр и союзник Таджикистана».

«Россия занимает лидирующее место в торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана», — отметил он.

Читайте также: Начались переговоры Путина с президентом Таджикистана в Кремле

Как сообщало ИА REGNUM, ключевой темой на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным Эмомали Рахмон назвал упорядочение процесса трудовой миграции.

Ранее на эту тему: Путин пригласил президента Таджикистана посетить Россию

Читайте развитие сюжета: Путин описал перспективы российского высшего образования в Таджикистане