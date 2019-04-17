Начались переговоры Путина с президентом Таджикистана в Кремле

Москва, , 14:36 — REGNUM Президент Таджикистана прибыл в Россию с официальный визитом. В настоящее время в Кремле проходят официальные переговоры президента России Владимиром Путиным с лидером Таджикистана. Об этом сообщается на сайте Кремля 17 апреля.

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В ходе консультаций стороны обсуждают ключевые вопросы двусторонних отношений, меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, актуальные региональные проблемы.

До официальной встречи главы государств имели возможность пообщаться в течение часа.

«Нам нет необходимости характеризовать наши отношения. Это поистине союзнические отношения, в полном смысле этого слова отношения стратегического партнёрства», — отметил Владимир Путин.

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По его словам, между странами налажен и политический диалог, и сотрудничество в военной сфере, также развиваются экономические отношения.

«Сегодня будет возможность поговорить об этом поподробнее […]. Сейчас с участием коллег — в узком составе, а затем и в более широком — поговорим по каждому из этих направлений в отдельности», — сказал российский лидер.

Добавим, что по итогам визита предусмотрено подписание ряда совместных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевой темой на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным Эмомали Рахмон назвал упорядочение процесса трудовой миграции. Ещё одной важной темой, по его словам, является защита прав и интересов граждан Таджикистана в России.