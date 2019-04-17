Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Ким Чен Ына в Приморье

Москва, , 14:21 — REGNUM В настоящее время в Кремле не могут сообщить каких-либо новых деталей предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина с лидера КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 17 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Я не могу вам дать более детального ответа, в связи с тем, что я вам уже дал. Пока ничего более детального нет», — сообщил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее появилась информация, что встреча лидеров двух государств может состояться во Владивостоке в 20-х числах апреля.

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Песков также добавил, что президент России Владимир Путин не планирует встречу со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Бигэном, который посетит РФ 17−18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Россию стало известно в конце 2018 года. В конце февраля 2019 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что дата встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР пока не согласована, подтвердив, что этот вопрос находится на повестке дня.

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Сегодня, 17 апреля, агентство Yonhap News сообщило, что встреча лидеров двух стран с большой долей вероятности состоится 23 апреля во Владивостоке. Серьёзным подтверждением прилёта Ким Чен Ына в столицу Приморского края стал незапланированный ранее рейс пассажирского самолёта Ту-204 авиакомпании Air Koryo, назначенный на 23 апреля. Обычно эта авиакомпания выполняет рейсы во Владивосток в понедельник и пятницу.