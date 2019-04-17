Прибытия Ким Чен Ына и Владимира Путина ждут во Владивостоке

Владивосток, , 07:07 — REGNUM Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным с большой долей вероятности состоится 23 апреля во Владивостоке, сообщает Yonhap News.

Корейский источник информации уверяет, что складываются все признаки того, что 23 апреля во Владивостоке состоятся переговоры между лидерами России и КНДР.

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«Северокорейский лидер, намереваясь развивать изношенную экономику своей страны, стремится заручиться поддержкой Москвы в своей попытке облегчить санкции на фоне отсутствия прогресса в ядерных переговорах с Вашингтоном», — пишет Yonhap News.

Серьёзным подтверждением прилёта Ким Чен Ына во Владивосток стал незапланированный ранее рейс пассажирского самолета Ту-204 авиакомпании Air Koryo, назначенный на 23 апреля (вторник). Обычно эта авиакомпания выполняет рейсы во Владивосток в понедельник и пятницу.

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В марте пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что дипломаты обеих стран продолжают согласовывать дату и место встречи. Тем не менее в пресс-службе администрации Приморья информацией о прибытии Ким Чен Ына во Владивосток не располагают.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может произойти в третьей декаде апреля. Отмечается, что российский лидер намерен 24 апреля отправиться на Дальний Восток для участия во внутреннем мероприятии. В то же время Ким Чен Ын запланировал на 26 и 27 апреля поездку в Пекин для встречи на высшем уровне.