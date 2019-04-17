Третьяков: в русском сознании Сталин — несправедливо низвергнутый герой

Москва, , 03:53 — REGNUM Секрет рост народной поддержки фигуры Иосифа Сталина в России связана с тем, что Сталин ассоциируется с бесстрашием, победой и справедливостью, а также в народном сознании является несправедливо низвергнутым героем, заявил журналист Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Народ сейчас ощущает несправедливость, и, безусловно, Сталин, даже как тиран, выглядит справедливым… Безусловно — это фигура героическая, народ любит… не просто героев — победителей. Да, он рубил направо и налево… а он всех побеждал, в том числе иноземцев, супостатов проклятых… Восстановил границы большой России, Российской Империи и еще пол мира. Ну к чему придраться? Не к чему придраться», — описал Третьяков образ Сталина, который сформировался в сознании русского народа.

Как отметил Третьяков, народ прекрасно понимает, что в жертвы всегда есть в истории, и жертвы сталинского периода — не исключение. Однако куда важнее то, ради чего эти жертвы. Ради чего жертвовал народ тогда, наш народ понимает, а вот ради чего жертвовать сейчас — нет.

При этом, в сталинское время героями были все: лётчики, космонавты, челюскинцы, полярники, стахановцы, партизаны, ученые и даже министры, а сейчас «героями» называют поп-звезд и в лучшем случае спортсменов, наглядно демонстрирует разрыв между тем, что сегодня называется элитой и элитой сталинской эпохи.

«И все это концентрируется в фигуре Иосифа Виссарионовича Сталина … Политическая оценка Сталина полуофициально, но присутствующая: этот герой, этот атлант, этот титан, он несправедливо вынесен из Мавзолея, не упоминается 9 мая, считается человеком вопреки которому вся эта масса людей под названием советский народ победила Гитлера, а Сталин сопротивлялся», — продолжил Третьяков, отметив, что в сознании русского человека Сталин является несправедливо низвергнутым героем, защищая которого, он защищает справедливость.

По мнению Третьякова, в ближайшие 50 лет именно Сталин будет оставаться эталоном русского политика и всех будут оценивать по степени похожести на него. Чем сильнее политик будет похож, тем больше будет поддержка среди народа, чем меньше похож, тем более подозрительно к нему будут относиться.

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