Кедми: Защищая Сталина, русский народ спасает себя и страну от её врагов

Москва, , 03:25 — REGNUM Рост популярности фигуры советского лидера Иосифа Сталина в народном создании является защитной реакцией русского народа, который все больше осознает, что те, кто огульно поносят Сталина на самом деле ведут войну против русского народа, русского государства и русской истории, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Произошла определенная корреляция. Если бы спросили тех, кто критикует Сталина, как они относятся к России вообще, к этому государству, почти все они отрицают это государство за редким исключением. Поэтому, создается мнение, что люди используют образ Сталина и те несомненные трагические события, что с ним связаны для того, чтобы вести пропаганду русофобии против России», — заявил Кедми.

По его словам, вольно или невольно, в народном сознании происходит ассоциация тех, кто выступает с критикой Сталина с врагами России. При этом, ничего подобного бы не происходило, если бы так называемые критики Сталина подходили к фигуре этого советского лидера объективно, как во Франции к Наполеону, не пытаясь дискредитировать страну и государство, этого процесса бы не происходило.

«Во Франции было много критики против императора [Наполеона], его не выбросили из пантеона, а здесь выбросили. Это говорит о культуре, разная культура… Так что, сегодня люди относятся к Сталину… которые видят в Сталине положительное, они защищают себя и свою страну от тех, кого они считают недругами и врагами, которые страны не хотят, они против нее, а Сталин для них — только предлог и инструмент», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно недавнему социологическому опросу, проведенному «Левадой-центром», 70% жителей России признают положительную роль советского вождя в истории страны, и лишь 19% считают его роль отрицательной.

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