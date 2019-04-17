Шахназаров: Победа Зеленского может вызвать самообман у российской власти

Москва, , 03:00 — REGNUM Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины может вовлечь российскую власть в опасные иллюзии, заявил кинорежиссер Карен Шаханазаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По мнению режиссера победа действующего президента Петра Порошенко менее опасна для России в плане определенности ситуации и ясности выбранной им стратегии.

«В нынешней ситуации, я думаю, что стратегически для России было бы выгодно, чтобы он выиграл, потому что, на самом деле, Зеленский может создать некие совершенно ненужные иллюзии для российского руководства и начнутся опять всевозможные вокруг этого самообманы… С Порошенко уже никаких самообманов не будет», — заявил кинорежиссер.

Как заявлял ранее политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, президентские выборы на Украине — это проекция противостояния Демократической партии США (их кандидат Зеленский) и Республиканской партии (Порошенко).

Оба кандидата враждебны России, однако победу Зеленского может использовать в своих опасных играх та часть российской элиты, что ориентируется на Демократическую партию США.

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