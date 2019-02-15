Пятница, 15 Февраля 2019 года
22:31:44 МСК

Новый спецпосланник ООН по Сирии призывает начать «политический процесс»

Политика

«Урегулирование семилетнего конфликта возможно только путем переговоров»

Новый спецпосланник ООН по Сирии призывает начать «политический процесс»
International Peace Institute
Гейр Педерсен

Женева, Швейцария, 15 февраля 2019, 21:49 — REGNUM  Новый специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен надеется «открыть дверь для политического процесса» в ближневосточной стране, 15 февраля передает агентство Associated Press.

«Необходимо укрепление доверия, необходимо соблюдать прекращение огня, бороться с терроризмом, и урегулирование семилетнего конфликта возможно только путем переговоров», — говорится в заявлении Педерсена.

Педерсен также выражает надежду, что в Женеве «как можно скорее» будут возобновлены переговоры между правительством и оппозицией Сирии.

Читайте также: Путин: Конституционный процесс в Сирии нужно запустить как можно быстрее

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международное урегулирование по Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить