Путин: Конституционный процесс в Сирии нужно запустить как можно быстрее

Сочи, Краснодарский край, , 16:41 — REGNUM Крайне важно начать работу конституционного комитета Сирийской Арабской Республики как можно быстрее. Об этом сегодня, 14 февраля, на прошедшей в Сочи встрече с лидерами Турции и Исламской Республики Иран — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин,

Напомним, что это уже четвертая трехсторонняя встреча Путина, Эрдогана и Рухани как глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В ходе встречи Путин отметил, что дипломаты всех трёх стран — России, Турции и Ирана — совместно с сотрудниками Организации Объединённых Наций работают над формированием конституционного комитета.

«Дипломаты наших стран в координации с сирийскими сторонами и ООН провели серьезную работу по формированию состава конституционного комитета. Важно, чтобы комитет начал функционировать в самое ближайшее время», — сказал российский лидер.