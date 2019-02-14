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Путин: Конституционный процесс в Сирии нужно запустить как можно быстрее

Политика

С политическим урегулированием нельзя затягивать

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 16:41 — REGNUM  Крайне важно начать работу конституционного комитета Сирийской Арабской Республики как можно быстрее. Об этом сегодня, 14 февраля, на прошедшей в Сочи встрече с лидерами Турции и Исламской Республики Иран — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Рухани — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин,

Напомним, что это уже четвертая трехсторонняя встреча Путина, Эрдогана и Рухани как глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В ходе встречи Путин отметил, что дипломаты всех трёх стран — России, Турции и Ирана — совместно с сотрудниками Организации Объединённых Наций работают над формированием конституционного комитета.

«Дипломаты наших стран в координации с сирийскими сторонами и ООН провели серьезную работу по формированию состава конституционного комитета. Важно, чтобы комитет начал функционировать в самое ближайшее время», — сказал российский лидер.

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Мирное урегулирование в Сирии
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