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Правительство США выделит $8 млрд на «великую стену» Трампа

Политика

Средства будут выделены министерством финансов и министерством обороны

Правительство США выделит $8 млрд на «великую стену» Трампа
Romel Jacinto
Пограничная стена между США и Мексикой

Вашингтон, 15 февраля 2019, 20:23 — REGNUM  Правительство США готово выделить около $8 млрд на строительство «великой стены» Дональда Трампа, 15 февраля передает агентство Reuters.

По словам главы аппарата Белого дома Мика Малвани, дополнительные средства на строительство стены на границе США и Мексики будут выделены министерством финансов и министерством обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении на границе с Мексикой — это позволит ему использовать для строительства «великой стены» средства, которые не нужно согласовывать с Конгрессом.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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