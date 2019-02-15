Правительство США выделит $8 млрд на «великую стену» Трампа

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM Правительство США готово выделить около $8 млрд на строительство «великой стены» Дональда Трампа, 15 февраля передает агентство Reuters.

По словам главы аппарата Белого дома Мика Малвани, дополнительные средства на строительство стены на границе США и Мексики будут выделены министерством финансов и министерством обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении на границе с Мексикой — это позволит ему использовать для строительства «великой стены» средства, которые не нужно согласовывать с Конгрессом.

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