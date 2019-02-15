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Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Политика

Чрезвычайное положение вводится для выделения средств на строительство стены вдоль границы с Мексикой

Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Граница

Вашингтон, 15 февраля 2019, 19:53 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своём микроблоге в Twitter.

По её словам, особый режим введён «с целью решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе».

Предполагается, что чрезвычайное положение позволит главе государства перенаправить средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой с военных и других счетов.

Ранее сегодня Дональд Трамп, выступая перед политиками и журналистами в Белом доме, заявил, что строительство стены на границе позволит остановить поток наркотиков и оружия в страну. «Если у вас нет стены — у вас нет страны», — заявил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Дональд Трамп анонсирует введение чрезвычайной ситуации в США

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