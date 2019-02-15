Трамп объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой

Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своём микроблоге в Twitter.

По её словам, особый режим введён «с целью решения проблемы национальной безопасности и гуманитарного кризиса на южной границе».

Предполагается, что чрезвычайное положение позволит главе государства перенаправить средства на строительство стены вдоль границы с Мексикой с военных и других счетов.

Ранее сегодня Дональд Трамп, выступая перед политиками и журналистами в Белом доме, заявил, что строительство стены на границе позволит остановить поток наркотиков и оружия в страну. «Если у вас нет стены — у вас нет страны», — заявил он.

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